Cuoco di Obama annegato in un lago vicino alla residenza dell’ex presidente

Il corpo senza vita di Tafari Campbell, cuoco personale dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è stato ritrovato in un lago sull’isola di Martha’s Vineyard. Lo hanno riferito le autorità dello stato del Massachusetts.

Il cadavere è stato ritrovato dalla polizia locale. Campbell, 43 anni, è annegato in un lago vicino alla residenza di Obama sull’esclusiva isola di Martha’s Vineyard, ha detto la polizia, ma né l’ex presidente né la sua famiglia erano nella zona al momento dell’incidente.

Le autorità hanno iniziato le attività di soccorso domenica notte dopo essere state avvisate della scomparsa di una persona che praticava lo stand up paddle.

L’ex presidente e sua moglie, Michelle Obama, hanno dichiarato in un comunicato che Tafari era “parte della sua famiglia” e hanno ricordato di averlo incontrato quando lavorava nella cucina della Casa Bianca. “Lo abbiamo conosciuto come una persona calorosa, divertente e straordinariamente gentile che ha reso le nostre vite un po’ più calde”, ha detto la coppia. (AGI.IT)

Matt Wallace, ceo DI TWITTER, scrive:

“La misteriosa morte dello chef privato di Michelle e Barack Obama ha bisogno di maggiore attenzione. Man mano che vengono fuori i dettagli… diventa sempre più evidente che le cose non tornano… Tafari Campbell ha lavorato alla Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, e poi hanno deciso di portarlo a casa come chef privato quando Trump è subentrato nel 2016. Negli ultimi 7 anni, ha viaggiato in tutto il mondo con loro e conosce molti dei loro segreti più profondi e oscuri.

Si stanno diffondendo voci secondo cui è stato assassinato perché hanno scoperto che un libro che stava scrivendo sulla sua esperienza che includeva molte informazioni dannose per la reputazione. Questo avrebbe potuto essere visto come un tradimento da parte di qualcuno di cui si fidavano.

Chi fa paddle boarding da solo in mezzo a uno stagno senza giubbotto di salvataggio se non sa nemmeno nuotare? Per rendere le cose ancora più strane… un testimone lo descrive mentre affonda rapidamente sotto la superficie e svanisce…

Perché non ha/non ha potuto aggrapparsi al suo paddleboard?

Perché ci è voluto così tanto tempo per trovare il suo corpo a soli 8 piedi d’acqua quando un testimone avrebbe visto esattamente dove è successo? Quante possibilità ci sono che gli Obama si trovassero fuori città il giorno esatto in cui è successo?

Perché i media lo stanno nascondendo?

Perché dovrebbe lasciare sua moglie e i suoi figli per andare a fare paddle boarding?

Perché molti funzionari delle forze dell’ordine sono stati così veloci a cancellarlo prima ancora che avvenisse un’autopsia?

NON FERMERÒ DI INDAGARE FINO A CHE LA VERITÀ NON VIENE SCOPERTA!

⚠️ The Mysterious Death Today of Michelle and Barack Obama’s Private Chef Needs More Attention ⚠️

As details come out… it’s becoming increasingly apparent that things do not add up…

Tafari Campbell worked in the White House during the Obama administration, and then they… pic.twitter.com/o2Y7fdt7oR

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 25, 2023