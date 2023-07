Firenze, rissa con due accoltellati: emessi 6 ‘daspo urbani’

Emessi sei ‘daspo urbani’ dal questore Maurizio Auriemma per la mazi rissa in piazza Santa Maria Novella dello scorso 14 luglio sera, un episodio in cui due persone finirono anche accoltellate.

Alle sei persone colpite dai provvedimenti – quattro cittadini della Costa d’Avorio, uno del Mali e uno del Marocco – è dunque stato vietato di accedere agli esercizi pubblici di somministrazione bevande e di intrattenimento tra Piazza Stazione, via Alamanni e Largo Alinari, nonché nelle immediate vicinanze, per la durata di due anni. La violazione del provvedimento può comportare l’arresto, con pena tra i 6 mesi e i due anni di reclusione e multa fino a 20mila euro.

