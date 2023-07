Firenze, rissa tra nordafricani con bottiglie e catene

Firenze, 23 luglio 2023 – Rissa a suon di bottigliate e catene in piazza Santa Croce. Intorno alle 5 del mattino, in Borgo dei Greci, due bande di nordafricani si sono fronteggiati sotto le finestre dei residenti che sono stati svegliati di soprassalto dalle urla e dal rumore del vetro in frantumi. Scene da fare west in pieno centro storico.

“La città è nelle mani di delinquenti e spacciatori che pensano di poter fare quello che gli pare. Sinceramente sono molto preoccupato per i nostri figli” non usa mezzi termini Emanuele Corti Grazzi, uno dei residenti più agguerriti.

“Tutte le notti è così – aggiunge – quando chiudono i locali, dalle quattro in poi, le strade si riempiono di persone ubriache e strafatte. Basta chiacchiere, servono azioni forti”.

www.lanazione.it