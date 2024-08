Boldrini: ‘Imane Khelif non è trans, la destra alimenta odio’

La deputata Laura Boldrini (Pd) scrive su X: “La destra italiana non ne azzecca una, accecata com’è dall’odio verso le persone LGBTQIA+ non vede l’ora di potere sparare a zero contro di loro alimentando odio e fomentando pregiudizi e ignoranza.

Dopo la ridicola polemica sulla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi e la presunta parodia dell’Ultima cena, che non era neanche l’Ultima cena (invece era proprio l’Ultima Cena, ndr), oggi è il giorno dell’attacco all’atleta “trans” algerina Imane Khelif che poi non è un’atleta trans.

Sarebbe, invece, intersex e identificata donna fin dalla nascita, secondo la ricostruzione dell’associazione Gaynet. Cosa del tutto plausibile dato che l’Algeria non consente di rettificare il nome da maschile a femminile, o viceversa, nei documenti e Khelif ha un passaporto in cui risulta donna.

Donna con cromosomi XY?



Da stamattina si è aperta una gara a chi la spara più grossa sulla boxer algerina che domani, a sentire loro, “picchierà” l’azzurra Angela Carini durante l’incontro che dovranno disputare. Verrebbe da chiedere loro se ritengono che fare boxe equivalga a “picchiarsi” o se pensano che l’atleta italiana non sia in grado di competere nella sua categoria, cosa molto offensiva da dichiarare.

Addirittura qualcuno ha tirato in ballo il tema della violenza maschile sulle donne. Non se ne occupano mai, non fanno che attaccare le femministe che denunciano la cultura patriarcale che la genera, ma la usano strumentalmente quando c’è da fomentare l’odio contro la comunità LGBTQIA+.

Il portavoce del Comitato olimpico internazionale Mark Adams, tra l’altro, è stato chiarissimo: “Chiunque competa nella categoria donne rispetta i criteri di ammissibilità”. Significa che la boxer algerina rientra nei parametri fissati dal CIO.

A questo aggiungo le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò: “Sono state fatte le verifiche ormonali e scientifiche, per tanto Imane Khelif può gareggiare da donna”. Vale la pena ricordare che i criteri utilizzati dal CIO sono frutto di un confronto decennale tra atleti, esperti e organizzazioni.

La questione si dovrebbe chiudere qui anzi, non avrebbe mai dovuto aprirsi.

Ma è più redditizio far montare la polemica sui social e sui media senza neanche curarsi della necessaria serenità che Carini dovrebbe avere mentre si prepara per la competizione di domani.