PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 22 luglio 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 22 luglio 2023 alle 20,30 SU BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

In questa nuova puntata faremo un viaggio nell’altra storia d’Italia, quella dell’élite finanziaria anglo-statunitense, per svelare le sue fortissime ingerenze sulla politica del nostro Paese. Armando Manocchia ne discuterà insieme a Lamberto Rimondini e Mohamed Konare.

Un viaggio che parte da lontano ma che, dal secondo dopoguerra, ha trovato il suo culmine in una serie di condizionamenti più o meno occulti, stragi e altre azioni manovrate da “mani straniere” sul nostro Paese. Ma l’influenza anglo-americana, come vedremo, non ha condizionato pesantemente solo la storia d’Italia bensì quella di un intero continente come l’Africa attraverso una serie di attacchi economici prima ancora che militari.

Konarè ci spiegherà anche come il franco CFA affama alcuni Paesi africani, assorbendone denaro e risorse.