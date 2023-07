Usa, altri aiuti militari a Kiev per 1,3 miliardi di dollari

Senzatetto negli USA – 75.518 persone vivono in tende, capanne, auto, furgoni, camper nella contea di Los Angeles, rispetto alle 69.144 del 2022. Solo nel comune di capoluogo, sono in strada 46.250 uomini e donne, rispetto ai 42.000 dell’anno scorso. Dal censimento del 2015, le persone senza casa sono aumentate del 70% nella contea e dell’80% in città. Anche New York ha raggiunto un triste traguardo , segnando il record di 100.000 persone nei rifugi per senzatetto.

1,3 miliardi di dollari per armi a Kiev

(adnkronos) – Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all’Ucraina: gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire altri sistemi di difesa aerea e droni d’attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato dal dipartimento della Difesa.

Il pacchetto comprende altri quattro sistemi missilistici terra-aria (Nasams), batterie di difesa aerea a medio raggio e droni d’attacco Phoenix Ghost e Switchblade.