A Novara canile “lager”. Animali senza cibo si sbranavano tra loro

Scoperto nel Novarese un canile abbandonato. Diciassette esemplari malnutriti e tre carcasse di animali sbranati

Orrore nel Novarese. I carabinieri hanno scoperto un canile “lager”, trovati animali in condizioni pietose e allo stremo delle forze. Ben 17 gli esemplari abbandonati senza acqua e cibo, con tre cani morti cannibalizzati dagli altri. Il luogo del ritrovamento choc è la stazione di Oleggio, in provincia di Novara. I militari hanno raggiunto una abitazione a Granozzo con Monticello, nella Bassa novarese riscontrando la presenza di 17 cani evidentemente malnutriti che si trovavano nel cortile interno di una abitazione apparentemente non abitata. Nel cortile anche le carcasse di tre cani, e parzialmente cannibalizzati e in stato di decomposizione. Nel cortile anche rifiuti ed escrementi.

Sul posto con i carabinieri sono intervenuti il sindaco di Granozzo con Monticello, i vigili del fuoco di Novara e il veterinario dell’Asl di Novara che ha constatato lo stato dei cani. Gli animali sono stati subito posti in sequestro preventivo e trasferiti nel canile municipale per essere sfamati, dissetati e curati.

E’ stato poi identificato il detentore dei cani, un cittadino italiano, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Novara per l’ipotesi di reato di abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Le operazioni di trasferimento dei cani si sono concluse oltre la mezzanotte.

www.affaritaliani.it