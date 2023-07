Caldo, Schillaci: “Per ora nessuna misura estrema”

“Per il momento siamo tranquilli e non abbiamo nessuna intenzione di prendere provvedimenti estremi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando della possibilità di impedire l’accesso a monumenti, musei o altri luoghi culturali in coincidenza delle ore più calde come avvenuto in altri Paesi europei.

“Mi sono confrontato con il ministro Sangiuliano e abbiamo visto che negli anni scorsi ci sono state ondate di calore confrontabili a quelle di quest’anno, e mai sono state prese misure così estreme. Seguiamo lo sviluppo, io spero che nei prossimi giorni dopo l’ondata di calore si torni a valori più accettabili”. tgcom24.mediaset.it