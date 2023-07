PIAZZA LIBERTA’, caso Moro: intervento del generale Piero La Porta

“Quanto è non è quanto appare”

In questa puntata di “Piazza Libertà”, il programma di informazioone condotto da Armando Manocchia, abbiamo parlato nuovamente, per approfondire l’argomento, della strage di via Fani in cui fu ucciso Aldo Moro e dei tanti misteri che ancora la circondano.

Lo abbiamo fatto in compagnia del generale Piero La Porta, autore di “Raffica di bugie a via Fani”, per provare a far luce su una delle pagine più buie della storia italiana.

Intervento estratto dalla puntata di sabato 8 luglio 2023

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.