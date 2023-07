Medvedev: ‘Biden ha rovinato l’economia europea, ora vuole l’Armageddon nucleare’

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha rivolto nuove accuse contro Joe Biden, definendolo “un nonno col piede nella fossa” che vuole provocare l’Armageddon nucleare. “Si può dire che è un vecchio malato che soffre di grave demenza. Come se non sapesse cosa sta facendo, Trump e gran parte degli americani stanno urlando per questo”, ha scritto su Telegram, dopo aver ricordato, tra l’altro, la sua decisione di “fuggire vergognosamente dall’Afghanistan”.

Ora, ha argomentato Medvedev, “per nascondere la vergogna, ha rovinato l’economia dell’Europa”. “Successivamente – ha aggiunto -, dopo aver consegnato centinaia di tonnellate di armi all’Ucraina, ha scatenato un conflitto prolungato estremamente pericoloso con la Russia, a seguito del quale il regime di Kiev sta distruggendo i resti del suo Paese”. E adesso, “avendo esaurito tutte le risorse, promette bombe a grappolo e invita nuovamente i neonazisti a Kiev con la prospettiva della Nato, la cui realizzazione significa una terza guerra mondiale. Forse, il nonno morente, ossessionato da fantasie malsane, ha semplicemente deciso di andarsene con grazia, provocando un Armageddon nucleare e portando con sè metà dell’umanità nell’aldilà”. tgcom24.mediaset.it