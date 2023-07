Erdogan viola accordo con Mosca e consegna militanti Azov a Kiev

Zelensky torna a Kiev con i militari catturati all’Azovstal.Diversi ufficiali ucraini del battaglione che difese per mesi l’acciaieria Azovstal di Mariupol, arresisi ai russi nel maggio del 2022 e rilasciati in uno scambio di prigionieri dopo una tappa in Turchia, sono tornati in Ucraina sullo stesso aereo di Zelensky, rientrando dall’incontro con Erdogan a Istanbul. Lo scrive l’Ukrainska Pravda, che pubblica anche un video nel quale si vede Zelensky in un aeroporto che abbraccia calorosamente i militari (in abiti civili) appena scesi da un pullman prima di imbarcarsi con loro sul volo di stato presidenziale.

Cremlino: il ritorno dei militari del battaglione Azov viola gli accordi

Il ritorno in Ucraina di cinque militari del battaglione Azov dalla Turchia, insieme con il presidente Volodymyr Zelensky, rappresenta una violazione dei termini degli accordi esistenti. Lo ha reso noto il Cremlino, citato da Ria Novosti. Secondo la presidenza russa, le condizioni per il ritorno dei leader dell’Azov sarebbero state violate sia da Kiev sia da Ankara. Nessuno ha informato la Russia del trasferimento dei militari, ha aggiunto il Cremlino. tgcom24.mediaset.it