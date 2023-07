PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 8 luglio 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna domani, sabato 8 luglio 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

OSPITI:

Generale Piero La Porta

Ilaria Bifarini – economista, commercialista, studiosa e saggista indipendente

“Quanto è non è quanto appare”.

In questa puntata di “Piazza Libertà” torniamo a parlare della strage di via Fani in cui fu ucciso Aldo Moro e dei tanti misteri che ancora la circondano. Lo facciamo con il generale Piero La Porta, autore di “Raffica di bugie a via Fani”, per provare a far luce su una delle pagine più buie della storia italiana.

Nella seconda parte della trasmissione, invece, Armando Manocchia ospita Ilaria Bifarini per parlare del suo ultimo libro “Dal Grande Reset al Green Reset“. Cosa si nasconde davvero dietro l’intenzione di “costruire un futuro più prospero ed equo”? Il filo conduttore è quello di “resettare” l’uomo occidentale.