Tunisia, incitava a convertirsi al cristianesimo: arrestato subsahariano

Cartagine – Le forze di sicurezza hanno arrestato un cittadino subsahariano per proselitismo. L’uomo è entrato illegalmente in Tunisia e ha violato la legge relativa allo status degli stranieri. Il cittadino subsahariano è stato arrestato mentre incitava i cittadini a convertirsi al cristianesimo in una stazione ferroviaria.

www.tunisienumerique.com