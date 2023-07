Milano, incendio in casa di riposo: 6 morti e 81 intossicati

A Milano un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei persone morte e 81 intossicate, tra 2 in gravissime condizioni trasferite agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie e 65 non gravi. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’1:20. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali.

Esclusa l’origine dolosa dell’incendio

Le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo. Tutti i ricoverati sono intossicati, nessuno ha riportato ustioni. La struttura è parzialmente inagibile, gli ospiti sono stati trasferiti in un’altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell’incendio.