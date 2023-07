Rischio interferenza con defibrillatore, stop antenna telefonica

SCALEA, 06 LUG – Il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, ha disposto, con una specifica ordinanza, la sospensione dei lavori di installazione di un’antenna per la telefonia mobile per le possibili interferenze che l’impianto potrebbe produrre sul defibrillatore impiantato in una giovane cardiopatica che abita nelle vicinanze.

Il sindaco Perrotta ha stabilito che per completare i lavori di installazione dell’antenna è necessario prima effettuare una serie di accertamenti tecnici che escludano interferenze con il defibrillatore portato dalla ragazza. Il provvedimento di sospensione dei lavori è stato adottato dal sindaco dopo che i genitori della ragazza cardiopatica hanno presentato una diffida al Comune in cui sottolineano i rischi che dall’entrata in funzione dell’antenna potrebbero derivare per la ragazza. I lavori d’installazione dell’antenna erano iniziati il 7 giugno scorso. (ANSA).