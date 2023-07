Medvedev: ‘qualsiasi guerra può finire rapidamente con un’atomica come hanno fatto gli USA’

Dmitry Medvedev risponde agli analisti convinti che l’esercito russo sia un esercito ‘del secolo scorso’:

“Il nostro esercito è moderno ed eroico, sebbene, come ogni esercito, abbia dei problemi. Questo per prima cosa.

Se all’inizio la NATO, soprattutto gli Stati Uniti e i suoi vassalli, avesse smesso di fornire armi e mezzi di distruzione all’Ucraina, l’Operazione Speciale sarebbe finita in pochi mesi. E se la smettesse ora, il conflitto finirebbe in pochi giorni.

Qualsiasi guerra, anche una guerra mondiale, può finire molto rapidamente, ad esempio, firmando un trattato di pace, oppure come hanno fatto gli americani nel 1945: buttando le loro bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.

La campagna militare l’hanno felicemente conclusa. Ma al prezzo della vita di quasi trecentomila civili.”