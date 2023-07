Legnano, 52enne picchiata e stuprata: arrestato pakistano

La trappola del passaggio in stazione. Poi il pestaggio e lo stupro. Una donna di 52 anni, di origini sudamericane, è stata violentata nella notte tra lunedì e martedì a Legnano, nel Milanese, da un uomo di 33 anni, cittadino pakistano, poi arrestato dalla polizia. Il raid, stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Legnano, guidati da Ilenia Romano, è scattato verso le 3 dopo una serata in un locale che vittima e presunto carnefice avevano trascorso ognuno con la loro compagnia.

Al momento di tornare, sembra che il 33enne si sia offerto di accompagnare in stazione la 52enne, che avrebbe dovuto prendere un treno per andare a casa sua, in una provincia poco distante. Improvvisamente, però, l’arrestato avrebbe aggredito la vittima dietro una siepe sul Sempione e lì l’avrebbe stuprata, pestandola dopo un suo rifiuto.

A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni testimoni che hanno prima segnalato una lite tra un uomo e una donna e poi una violenza in corso, indicando un punto con più precisione. All’arrivo dei poliziotti della volante del commissariato, l’aggressore si è scagliato anche contro gli agenti, che hanno faticato non poco per bloccarlo, tanto che è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

La 52enne è stata poi soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo: da lì ha formalizzato la denuncia e nelle prossime ore sarà sottoposta a nuove visite alla clinica Mangiagalli di Milano, riferimento regionale per le vittime di violenza. L’arrestato, che vive in un comune della zona e ha soltanto precedenti per reati legati all’immigrazione, è stato portato in carcere e andrà in convalida.

