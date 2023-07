PIAZZA LIBERTA’, intervento del dr. Giuseppe Galdi

LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI

Nel corso di questa puntata, Armando Manocchia torna sul tema degli ADS, gli amministratori di sostegno, una figura giuridica istituita nel 2004 per “tutelare” – secondo le intenzioni del legislatore – chi da solo non ce la fa.

Purtroppo, questo strumento ‘legale’ viene spesso usato per ridurre il “beneficiario” in schiavitù, privato di ogni diritto, ridotto a oggetto inanimato, depredato dei propri beni e DEI soldi e, dopo l’uso, scaricato a morire in una RSA.

Intervento del dottor Giuseppe Galdi – medico psichiatra – estratto dalla puntata di sabato 1 luglio 2023



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.