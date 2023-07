LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 1 luglio 2023

Armando Manocchia torna sul tema degli ADS, gli amministratori di sostegno, una figura giuridica istituita nel 2004 per “tutelare” – secondo le intenzioni del legislatore – chi da solo non ce la fa.

OSPITI:

l’avvocato Lina Manuali – già giudice onorario sezione penale del tribunale di Pisa;

la dottoressa Barbara Pavarotti – giornalista e autrice del docufilm da cui prende il titolo la puntata;

gli psichiatri: il dottor Giuseppe Galdi e il professor Alessandro Meluzzi,

con alcune testimonianze di familiari vittime di questo fenomeno.

L’ADS in Italia appare dunque uno strumento ‘legale’ che viene spesso usato per ridurre il “beneficiario” in schiavitù, privato di ogni diritto, ridotto a oggetto inanimato, depredato dei propri beni e DEI soldi e, dopo l’uso, scaricato a morire in una RSA.

Una trasmissione da seguire attentamente perché quello di cui si parla potrebbe capitare ad ognuno di noi.

