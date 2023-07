“Stanno usando i migranti per distruggere la Francia dall’interno”

“Tutto quello che devi sapere su Globalist Macron e il #FranceRiots. Obama ha sostenuto Macron e ha influenzato l’esito delle elezioni francesi del 2017: le autorità francesi avrebbero dovuto indagare su di lui come infiltrato ostile.

Obama, i media di sinistra ed i loro alleati della Fratellanza Musulmana hanno invitato i radicali a votare contro la Le Pen.

Le rivolte a cui state assistendo in Francia sono un’operazione pianificata: stanno usando i migranti islamici del terzo mondo e le loro truppe Antifa per distruggere il paese dall’interno…

Quale paese pensi che sarà il prossimo che prenderanno di mira?”

Lo scrive su Twitter Amy Mek, giornalista investigativa.

All you need to know about Globalist Macron and the #FranceRiots

Obama backed Macron and influenced the outcome of the French Elections in 2017 – French authorities should have investigated him as a hostile infiltrator.

Obama, Leftist Media & their Muslim Brotherhood allies… pic.twitter.com/hQZSGNcHwH

— Amy Mek (@AmyMek) July 1, 2023