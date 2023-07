Sanchez a Zelensky: “Sono qui con aiuti per 55 milioni”

Sanchez: “Un messaggio a Putin, l’Ue con Kiev fino alla pace”.

“Sono qui con aiuti per 55 milioni: 51 dal Banco mondiale, altri quattro attraverso l’Onu per le energie rinnovabili. Ci auguriamo che l’Ucraina abbia una pace giusta: la posizione dell’Ue è chiara. Tutti uniti condanniamo l’aggressione russa e lavoriamo insieme. E continueremo così sino a quando avremo la pace. Da qui lanciamo un messaggio chiaro a Putin: l’Europa aiuterà Kiev sino a quando sarà necessario”. E’ quanto afferma il premier spagnolo Pedro Sanchez, a fianco di Volodymir Zelensky a Kiev.

Zelensky: simbolica la visita di Sanchez nel primo giorno della presidenza Ue

Dopo aver ringraziato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez per essersi recato a Kiev, Volodymyr Zelensky sottolinea su Telegram quanto sia “estremamente simbolico che questa visita avvenga proprio nel primo giorno della presidenza spagnola dell’Ue”. La nostra casa comune europea non può essere immaginata senza l’Ucraina, senza il nostro coraggio e il nostro impegno per la libertà e la giustizia”, conclude il presidente ucraino. tgcom24.mediaset.it