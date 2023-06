Zanzare, Bassetti: ‘rischio malaria a causa dei cambiamenti climatici’

Allarme rosso in Italia, dove è incubo zanzare. A lanciare l’allarme ci pensa Matteo Bassetti, primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, secondo cui “v’è in questa estate un incremento della proliferazione delle zanzare che potrebbero trasmettere malattie infettive anche gravi, come la malaria“. Raggiunto dall’Adnkronos, Bassetti ricorda che le malattie infettive trasmesse dalle zanzare “hanno avuto un brusco incremento in Europa a causa dei cambiamenti climatici”.

Solo nel 2022 sono stati registrati 71 casi autoctoni di Dengue, 65 in Francia e 6 in Spagna. Numeri tutt’altro che rassicuranti anche quelli della West Nile. Il virus ha contato 1.133 casi e 92 morti, di cui più di 700 casi in Italia. Insomma, “le zanzare non sono solo fastidiose – prosegue – ma come detto sono vettori di malattie infettive e anche in Italia c’è questo problema e ne vediamo solo la punta dell’iceberg”. Tra le soluzioni, quella di una disinfestazione delle grandi città che per l’infettivologo “dovrebbe partire nel mese di marzo con la potatura delle piante, interventi sulle larve dove c’è ristagno di acqua e poi continuare sulle zanzare adulte nei mesi estivi”.

Proprio l’Italia ha fatto registrare il numero di casi del virus West Nile più alto in Europa. I timori però non finiscono qui, visto che “c’è lo spauracchio della chikungunya nella provincia del ferrarese colpita dall’alluvione”. Ecco allora che per evitare il rischio di punture sono i Comuni a dover prendere precauzioni. “Il cittadino – conclude Bassetti – può essere attento nel vestirsi, magari coprendo le caviglie, usare repellenti e se ha un giardino o un balcone evitare che l’acqua stagni”. www.liberoquotidiano.it