Missile su Kramatorsk, menzogne oltre ogni limite

di Augusto Sinagra – LA MENZOGNA OLTRE OGNI LIMITE

Nella località ucraina di Kramatorsk un edificio con un ristorante a pian terreno è stato colpito e distrutto da un missile russo.

In questo edificio alloggiavano Ufficiali di Paesi occidentali che sostengono militarmente l’Ucraina e alloggiavano anche molti mercenari provenienti anch’essi da Paesi occidentali.

Nell’edificio era allocato un centro strategico e operativo militare.

I miliziani stranieri sono stati uccisi e con essi, purtroppo, hanno perso la vita anche tre bambini.

Subito si sono levati alti lai di condanna ed esecrazione dall’Atlantico all’Europa e non si è persa l’occasione di accusare Putin di crimini di guerra.

La logica e la realtà della guerra ne vengono stravolte: Putin avrebbe dovuto sapere della presenza dei tre poveri bambini … ma i responsabili ucraini e occidentali evidentemente non si erano resi conto che l’edificio era un obiettivo militare e che in Ucraina i militari stranieri forse pensano di giocare a Risiko.

O altrimenti c’è da pensare che questa brava gente vuole usare civili e anche bambini per farsene scudo. E questo è ignobile e inammissibile.

Quelli che maggiormente condannano il triste evento sono gli stessi che si resero autori di sistematici e programmati bombardamenti terroristici in Italia su città inermi, non su obiettivi militari.

Questi bombardamenti terroristici provocarono la morte di migliaia di bambini.

Ricordo solo il bombardamento americano del 20 ottobre 1944 sulla scuola elementare “Francesco Crispi” di Gorla, vicino Milano. In questa occasione di bambini, consapevolmente e volutamente, ne furono uccisi 85.

E non parlo solo di bambini italiani, ci sono anche i bambini tedeschi, giapponesi, iracheni, siriani, somali, libici, ecc. Praticamente i bambini di mezzo mondo.

E certa gente che evidentemente ha la faccia come il deretano, dove in realtà risiede la loro anima, ha il coraggio di accusare il Presidente Vladimir Putin di crimini di guerra per quanto accaduto a Kramatorsk.

Il Dio degli Eserciti li punirà come meritano.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

Video from South African mercenary confirms Kramatorsk was a military target: “There’s soldiers under this rubble” pic.twitter.com/sqvBAzIxi9 — Wyatt Reed (@wyattreed13) June 28, 2023