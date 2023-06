‘Atenei Usa non possono valutare la razza per le ammissioni’

WASHINGTON, 29 GIU – Le università e i college Usa non possono tenere in considerazione la razza nel valutare le richieste di ammissione degli studenti: lo ha deciso la Corte suprema Usa accogliendo il ricorso contro alcuni atenei, tra cui Harvard. I giudici hanno inferto cosi’ un colpo alla cosiddetta azione affermativa, una discriminazione positiva finalizzata ad una maggiore inclusione delle minoranze di vario genere ma da molti ritenuta controversa e penalizzante. (ANSA)

Finora, come vedete nell’immagine sotto, venivano penalizzate alcune etnie. Ora finalmente le persone dovrebbero giudicate in base ai meriti ed alla loro abilità… invece che per il colore della loro pelle!

The Supreme Court just ruled against Affirmative Action. Why?

Because it is systemically racist.

Harvard applicants in the top academic decile have different chances of admission depending on their race:

– Asians: 12.7%

– Whites: 15.3%

– Hispanics: 31.3%

– Blacks: 56.1% pic.twitter.com/AhI6p4n14h

