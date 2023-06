Sindacati dei Carabinieri: perché così tanti decessi nell’Arma?

di Guido da Landriano, scenarieconomici.it – Qualcosa non deve funzionare nell’Arma dei Carabinieri e i sindacati di categoria iniziano a renderseno conto e a farsi qualche domanda. Come riporta ReportSardegna, il Siulm Carabinieri con una nota inviata al Comando Generale dei Carabinieri, evidenzia un notevole e inspiegabile aumento dei decessi all’interno del personale delle Forze armate, come si evidenzia dalle ultime notizie di cronaca. Ad esempio il caso di morte improvvisa successo a Palermo e che ha visto come vittima un membro dell’Arma cinquantenne.

La Segreteria Nazionale del sindacato dei Carabinieri ha chiesto, al Comando Generale di voler trasmettere in formato elettronico i dati numerici di quanti appartenenti in servizio attivo all’Arma dei Carabinieri sono venuti a mancare sia complessivamente che:

a) per causa di servizio;

b) per suicidio;

c) per malattia;

d) per cause naturali

e) altre cause all’affetto dei propri cari, dal 2013 al 2022.

Il sindacato chiede i dati, possibilmente divisi per anno, per poterli analizzare e verificare eventuali avvenimenti che possano aver influito in maniera negativa sul benessere del Personale, scrive l’organizzazione sindacale. Anche la valutazione dello status psicologico dei membri delle forze dell’ordine può essere molto importante.

Speriamo che le istituzioni rispondano.