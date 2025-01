Firenze, ordigno incendiario contro caserma dei carabinieri

Un ordigno incendiario è stato lanciato contro il portone della caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello

L’attentato ha provocato danni materiali ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per trovare gli autori. E’ stato lanciato un solo ordigno, sufficiente a bruciare il portone della caserma, che si trova in pieno centro abitato.

Ordigno lanciato alle 4 di notte

I carabinieri, oltre cercare di rintracciare gli autori materiali dell’attentato incendiario, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo. Il fuoco ha completamente danneggiato il portone e, in parte, l’intonaco della facciata dell’edificio. I vigili del fuoco hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre. L’attentato è avvenuto intorno alle 4 di notte. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa