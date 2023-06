Milano, 17enne accerchiata e rapinata da nordafricani

foto archivio

In tanti contro uno. Una ragazzina di 17 anni, italiana, è stata aggredita domenica sera da un gruppo di giovani – da lei stessa descritti come nordafricani – per una collanina in oro. Il blitz del branco è andato in scena poco dopo le 22 in piazza Leonardo da Vinci, una delle zone di movida più calde della città.

La 17enne, secondo il suo racconto alla polizia, è stata avvicinata dagli scippatori, accerchiata e derubata di una collanina in oro dopo uno spintone. I carabinieri, allertati proprio dalla vittima, hanno rintracciato poco distante uno dei presunti aggressori, riconosciuto dalla ragazza: un 17enne marocchino poi denunciato per rapina impropria in concorso.

Due 19enni, uno spagnolo e un marocchino, sono invece stati arrestati qualche ora più tardi in piazza Duomo dopo aver scippato un 20enne e 21enne proprio nella piazza simbolo di Milano. Anche a loro era stata portata via una collana in oro.

