Usa: Ok carne di pollo sintetica “per contrastare il cambiamento climatico”

Due aziende statunitensi hanno ottenuto il via libera per produrre pollo in laboratorio. Secondo i sostenitori la carne coltivata permetterà di eliminare la sofferenza animale e contrastare il cambiamento climatico. Gli enti regolatori degli Stati Uniti hanno approvato la vendita di pollo “coltivato” in laboratorio a partire da cellule animali.

Le aziende Upside Foods e Good Meat hanno dichiarato che la produzione comincerà subito, dopo aver ottenuto mercoledì il via libera da parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. I prodotti dovrebbero essere disponibili a breve, ma manca un’indicazione certa sulle tempistiche. Per il momento, Upside sta organizzando un concorso per consentire ai clienti più curiosi di essere tra i primi a provare il prodotto negli Stati Uniti.

Nel Tweet: “Questa mattina, GOOD Meat ha ricevuto l’approvazione finale da parte dell’USDA, ed è autorizzata alla vendita negli Stati Uniti. Questa approvazione finale significa che la #GOODMeat è dichiarata sicura per il consumo alimentare negli Stati Uniti, segnando un punto di svolta per la carne coltivata”.

Good Meat, che vende già i suoi prodotti a Singapore, li pubblicizza come “carne senza macellazione”, e sostiene che si tratti di un approccio più umano al consumo di carne. I sostenitori della carne coltivata sperano che questo prodotto contribuisca a eliminare la sofferenza animale e a combattere il cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra prodotti dagli allevamenti e dai terreni agricoli necessari per produrre il cibo degli animali.

