Cnn, Usa delusi da controffensiva ucraina

Puntale arriva la smentita

ROMA, 23 GIU – La controffensiva ucraina sta avendo meno successo del previsto nelle sue prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia: lo hanno dichiarato alla Cnn due funzionari occidentali e un alto funzionario militare Usa.

La controffensiva “non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte”, ha detto uno di loro. Le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine sfondarle. Inoltre, le forze russe hanno bloccato i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace. (ANSA)

“L’Ucraina vincerà. Grazie a tutti coloro che combattono e lavorano per l’Ucraina”

“Al fronte battaglie feroci. A Sud stiamo distruggendo il nemico”. Così come nel Donetsk. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto aggiornamento quotidiano sulla guerra tra Ucraina e Russia. “In direzione di Kupiansk – continua Zelensky -, qualunque cosa stiano pianificando i terroristi russi, distruggeremo il nemico. Ad Est le nostre difese si stanno rafforzando”. “Al fronte battaglie feroci. A Sud stiamo distruggendo il nemico”. Così come nel Donetsk.