Calabria: esercito alla ricerca di anziani da vaccinare

Esercito alla ricerca di anziani da vaccinare – Un viaggio con una unità mobile della difesa in Calabria, alla ricerca di over 60 da vaccinare. Come ha detto Figliuolo bisogna cercare di somministrare “in maniera incalzante”. Scettici o impossibilitati a muoversi. Anziani che non sanno prenotarsi perché non hanno internet e non hanno aiuto familiare. Il servizio di Laura Cappon e Matteo Berdini. (Raiplay)

Istat: 2,7 milioni di anziani in grave difficoltà, senza aiuto e senza cure (nessuno li va a cercare per aiutarli)

