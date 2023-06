Bce, Lagarde: servono 100 miliardi contro i cambiamenti climatici

ROMA, 23 GIU – “Nella lotta contro i cambiamenti climatici devono essere innanzitutto i governi a impegnarsi in prima linea e onorare i loro impegni per finanziare la transizione”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento al Summit per un Nuovo Patto Finanziario Globale a Parigi. “Le economie sviluppate devono dare l’esempio e onorare l’impegno per il clima da 100 miliardi di dollari assunto 14 anni fa alla COP15 di Copenaghen”, ha sottolineato Lagarde.

Leggi anche

► ONU: servono 1000 miliardi di dollari all’anno per il clima

Lagarde ha dettpo che i governi dovrebbero anche “mobilitare finanziamenti privati, attuando politiche di transizione e creando un quadro solido e stabile per attrarre flussi di capitali a livello nazionale e globale”. “Il cammino davanti a noi è chiaro, dobbiamo procedere con una transizione che metta al sicuro le nostre economie di fronte alle sfide future”, ha rimarcato Lagarde, facendo presente che, secondo le ricerche della Bce, “solo in Europa oltre il 70% della nostra economia è altamente dipendente dall’ecosistema naturale”. (ANSA)