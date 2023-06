Utero in affitto, don Giulio Mignani: “Gesto d’amore”

Le dichiarazioni di don Giulio Mignani a margine della manifestazione “Genitori! Non criminali” organizzata a Roma.

“Ho deciso di manifestare oggi perché sono contrario alla proposta di legge che istituisce il reato universale per chi ha fatto ricorso alla gpa. Quei genitori devono essere riconosciuti come genitori anche se sono dello stesso sesso. Vorrei che fosse messa in discussione in parlamento la proposta di legge per la gravidanza per altri solidale formulata dall’ass. Luca Coscioni. E’ una legge scritta bene che evita anche lo sfruttamento. Di fronte alla paura non si deve vietare ma regolamentare.

“Sono stato sospeso dal ministero – ha detto il prete – per le mie posizioni. Non ho la possibilità di cambiare le posizioni della Chiesa ma credo sia importante almeno discutere di questi temi. Mi sono confrontato con molte coppie e ho superato i miei pregiudizi. Per le gestanti è un gesto d’amore”. ANSA