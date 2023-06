Bergoglio esce dall’ospedale, “dolore per i migranti”

CITTÀ DEL VATICANO. «Sto bene, sono vivo e provo tanto, tanto dolore per i migranti» del naufragio nell’Egeo, in Grecia, dove hanno perso la vita centinaia di migranti, moltissimi bambini, su un barcone partito dalla Libia. Sono queste le prime parole di papa Francesco quando verso le 8,45 viene dimesso dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il Pontefice era stato ricoverato il 7 giugno per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Ieri è arrivata la conferma del rientro odierno in Vaticano di Jorge Mario Bergoglio dall’equipe sanitaria che segue il Vescovo di Roma. Ora Francesco è già Oltretevere e riprenderà subito il lavoro, non abbandonato neppure in Ospedale. Prima di tornare nella sua residenza a Casa Santa Mafrta, è andato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona di Maria, della Salus Populi Romani, come ha fatto decine di volte nel suo pontificato. Arrivato davanti alla Basilica romana con l’auto, è sceso da solo per poi sedersi sulla sedia a rotelle. Prima di entrare in chiesa ha salutato i turisti che erano davanti a Santa Maria Maggiore. (lastampa.it)