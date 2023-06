Istat: 14,3 milioni di italiani a rischio povertà

La ripresa dell’economia italiana non ha ridotto il rischio di poverta’ ed esclusione sociale dei cittadini. Vivono in questa condizione oltre 14 milioni e 300 mila persone, poco meno di un quarto della popolazione nel 2022 secondo le stime dell’Istat. La percentuale di individui a rischio e’ passata dal 25,2% al 24,4% nell’insieme del Paese, ma nel Mezzogiorno e’ rimasta immobile e riguarda oltre quattro persone su 10, come nel 2021, ed e’ addirittura aumentata nelle Regioni Puglia, Sardegna e Calabria. ANSA