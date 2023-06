Funerali Berlusconi: Fratoianni e Bonelli non ci saranno

Non ci saranno né Europa Verde né Sinistra Italiana ai funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni. Funerali di Stato, come prevede la legge italiana per tutti gli ex capi di governo, che si terranno al Duomo di Milano. L’Alleanza Verdi-Sinistra non prenderà dunque parte alle esequie sebbene i suoi esponenti si troveranno da domani proprio a Milano, impegnati nell’iniziativa “Sociale è Ambientale – Sinistra Italiana in Festa”, da mercoledì 14 giugno e per cinque giorni. Ma nonostante la coincidenza, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli tra gli altri, diserteranno i funerali.

