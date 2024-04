Greta Thumberg fermata dalla polizia all’Aja

Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia olandese all’Aja durante una manifestazione di protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l’autostrada A12

Come riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, l’attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l’autostrada. Molti di loro, si legge sulla testata, sono stati fermati dalle forze dell’ordine schierate in massa. La manifestazione era contro i sussidi e gli sgravi fiscali per le aziende legate ai combustibili fossili.

Il gruppo Extinction Rebellion aveva dichiarato, alla vigilia della manifestazione, di voler bloccare l’autostrada principale, la A12, che porta alla città olandese, ma la massiccia presenza di polizia, compresi agenti a cavallo, ha impedito agli attivisti di raggiungere la strada.

Gli arresti degli attivisti

Un gruppo di un centinaio di manifestanti si è quindi seduto sulla strada vicino al Koningstunnel dell’Aja venendo poi circondato da un cordone di poliziotti. Come riportano i media locali, sono stati arrestati alcuni attivisti, tra cui Greta Thunberg, che è stata fatta allontanare e salire su un furgone della polizia. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa