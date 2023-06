L’Aquila: tentato stupro, 30enne massacrata di botte

C’è sconcerto a L’Aquila dopo l’aggressione ad una ragazza di trent’anni nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Ricoverata in ospedale per i gravi traumi subiti

Gravissimo episodio di violenza nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a L’Aquila. Una ragazza di circa 30anni è stata aggredita da un uomo, conosciuto nel corso della serata, nella zona di costa Masciarelli, una zona del centro storico ancora poco frequentata e con pochi residenti. La 30enne sarebbe stata aggredita da un uomo, conosciuto poco prima in un locale che vende kebab, subito dopo essersi allontanata con lui.

Secondo quanto si è appreso da fonti investigative la giovane donna sarebbe stata aggredita e picchiata selvaggiamente dallo sconosciuto tanto che si è reso necessario il suo ricovero in ospedale. Non è chiaro ancora cosa sia successo esattamente e cosa abbia fatto scatenare tanta violenza. La giovane donna non sa chi sia quell’uomo incontrato poco prima nel locale. Non è stato ancora identificato ma sono stati acquisiti alcuni filmati con le immagini riprese nella zona dalle telecamere di sicurezza.

La giovane ha riportato delle fratture e delle contusioni anche gravi e dovrà essere operata. La ragazza è riuscita a chiamare la mamma, che ha allertato la Polizia. Sta indagando la Squadra Mobile della Questura dell’Aquila.

