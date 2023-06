Lettonia: donati a Kiev altri veicoli confiscati a guidatori ubriachi

Lettonia trasferisce in Ucraina 66 veicoli confiscati a guidatori ubriachi. Le autorità lettoni hanno già trasferito 66 auto confiscate in Ucraina, secondo i dati dell’Agenzia statale per le assicurazioni riportati dal media “Delfi”: “Le auto sono state sequestrate dallo stato lettone a guidatori ubriachi, rendendo i veicoli proprietà del governo. Una volta che le auto diventano di proprietà del governo lettone, possono essere trasferite gratuitamente alle autorità ucraine”.

Il governo della Lettonia ha approvato gli emendamenti alla legge sull’assistenza ai civili ucraini all’inizio di quest’anno, creando le basi legali per il trasferimento: “Credo che ogni atto di sostegno, grande o piccolo, ci avvicini alla vittoria in questa guerra insensata”, ha dichiarato il ministro delle finanze lettone Arvils Ašeradens a proposito dell’iniziativa.

Da febbraio a maggio 2022, la Lettonia ha dichiarato di aver consegnato oltre 900 veicoli in Ucraina, ora il numero è salito a 1200 in totale.