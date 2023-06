PIAZZA LIBERTA’ – Intervento del dott. Franco Stocco – laureato in farmacia, con oltre 35 anni di esperienza in ruoli diversi, dalla gavetta fino alla dirigenza, in importanti aziende Farmaceutiche nei settori Oncologico e Immunologico – che ha illustrato il modus operandi di BIG PHARMA per quanto riguarda i “vaccini” e non solo.

Estratto dalla puntata di sabato 3 giugno 2023.



Il giudizio della scienza è sempre provvisorio.

“A voi sembra normale che, per una patologia che procura danni a meno dell’1% della popolazione perchè la mortalità è 0% e qualcosa, si sia andati a investire tutte le nostre risorse su un rimedio da dare al 99% dei sani e nulla, se non Tachipirina e vigile attesa, ai malati? Ora, a questa domanda possono rispondere anche gli ascoltatori. Non è necessario avere una laurea”

