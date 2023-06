PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 3 giugno 2023

PIAZZA LIBERTA’, 155ma puntata condotta da Armando Manocchia, sabato 3 giugno 2023

Nel corso della puntata abbiamo parlato

– del sistema di Big Pharma;

– dell’azione disciplinare che ha raggiunto la dottoressa Zanda per non aver ottemperato all’obbligo della certificazione verde;

– di questioni di cultura, di morale e della dissoluzione dell’etica;

con autorevoli ospiti del panorama sanitario, giuridico, etico e cuturale.

Il dott. Franco Stocco – laureato in farmacia, con oltre 35 anni di esperienza in ruoli diversi, dalla gavetta fino alla dirigenza, in importanti aziende Farmaceutiche nei settori Oncologico e Immunologico – ha illustrato il modus operandi di BIG PHARMA.

Il prof. Daniele Trabucco – Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona – Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico – ha spiegato l’azione disciplinare nei confronti della dottoressa Susanna Zanda, Giudice del Tribunale di Firenze, incolpata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione perché presente in ufficio senza essere munita di valida certificazione verde Covid-19.

L’Esimio prof. Danilo Castellano è allievo del filosofo Augusto Del Noce. Docente di: Filosofia della Politica, Filosofia del Diritto, Teoria dei Diritti umani, Biogiuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. Accademico della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche del Regno di Spagna. Accademico della Reale Accademia di Giurisprudenza e Legislazione del Regno di Spagna. Vice-Presidente International d’Etudes Européennes “A. Rosmini” di Bolzano. Vice-Presidente dell’Unione Internazionale Giuristi Cattolici. Direttore del periodico “Instaurare”. Autore di una ventina di libri e di oltre quattrocento pubblicazioni scientifiche. Direttore di Collane scientifiche.

Il prof Castellano ci ha parlato della cultura politica cattolica, oggi; del Costituzionalismo dopo la psicopandemia da Covid-19, della “vexata quaestio” sulle vaccinazioni tra libertà soggettiva e imposizione normativa e della morale dell’”autenticità” come dissoluzione dell’etica.

