Lufthansa acquisterà il 41% di Ita per 325 milioni

ROMA, 25 MAG – Lufthansa acquisirà il 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l’opzione di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Lo comunica la stessa Lufthansa in una nota.

Lufthansa – è scritto nella nota – ha raggiunto un “accordo di massima” con il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (Mef) per l’acquisizione di una quota di minoranza di Ita Airways e nell’ambito dell’accordo il Mef si è inoltre impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro e ha concordato, insieme a Lufthansa, delle opzioni per consentire in un successivo momento una potenziale acquisizione delle azioni rimanenti da parte del vettore tedesco. Il prezzo di acquisto delle azioni rimanenti si baserà sullo sviluppo del business di Ita Airways. “La finalizzazione contrattuale dell’accordo è prevista a breve”, spiega il gruppo tedesco. (ANSA).