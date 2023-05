Palermo, crolla soffitto nell’ufficio igiene del Policlinico

PALERMO – Crollo in una delle stanze dell’ufficio di igiene del Policlinico a Palermo. Uno dei professori che si trovava all’interno è riuscito ad uscire prima che il soffitto cedesse. Pare che la causa del crollo sia dovuta ad alcune infiltrazioni d’acqua. I tecnici dell’ospedale sono intervenuti per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’edificio.

https://livesicilia.it

