Russia: Kiev rinunci a Nato e UE se vuole la pace

Mosca ritiene che per porre fine alla guerra, l’Ucraina debba rinunciare all’adesione alla Nato e anche all’Unione europea, oltre a una serie di altre condizioni delineate dal viceministro degli Esteri Michail Galuzin . “Siamo convinti che un accordo sia possibile solo se cessano le ostilità da parte delle forze armate ucraine e la fornitura di armi occidentali. Per raggiungere una pace globale, giusta e duratura, l’Ucraina deve tornare a uno status neutrale non allineato, registrato nella dichiarazione del 1990 della sua sovranità statale e il rifiuto di aderire alla Nato e all’Ue”, ha detto Galuzin.

Ucraina nella Nato, Tajani: “Decideremo insieme”

Sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato, “occorrerà prendere una decisione tutti insieme. La forza dell’Occidente è stata l’unità, soprattutto in questa fase complicata”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il comandante dell’esercito ucraino: pronti alla controffensiva

Il comandante delle Forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, ha pubblicato su Telegram un video che lascia intendere l’inizio della controffensiva: il filmato mostra i soldati ucraini che si preparano alla battaglia, recitando una preghiera. “È ora di riprenderci ciò che è nostro”, ha detto Zaluzhny. tgcom24.mediaset.it