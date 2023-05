Roma: ‘ambientaliste’ si spogliano e si imbrattano con fango

Ansa

tgcom24.mediaset.it – Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha imbrattato la facciata del Senato con acqua e fango. Due ragazze si sono quindi spogliate e si sono rovesciate addosso la stessa mistura di fango urlando lo slogan: “Aiutateci per la transizione ecologica”. Le forze dell’ordine, intervenute subito dopo, hanno fermato gli attivisti. Si tratta dell’ennesimo blitz degli ambientalisti che due giorni fa hanno imbrattato la Fontana di Trevi versando al suo interno un liquido nero.

romatoday.it – Gli ecoattivisti dopo aver provato a spruzzare acqua con gli estintori contro le mura di Palazzo Madama, in Centro Storico, si sono poi seduti in terra e cosparsi di fango. A bloccarli i carabinieri che dopo aver impedito la loro azione contro il Senato li hanno spostati di peso da davanti all’ingresso del palazzo istituzionale.

“Il fango arriverà anche qui, abbiamo paura”, hanno detto i giovani in riferimento all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. E ancora “Oggi a Palazzo Madama abbiamo portato il fango ma le nostre istituzioni sono già imbrattate da chi siede in quelle poltrone”. Bloccati dai carabinieri di vigilanza a Palazzo Madama e dai militari della linea mobile gli undici attivisti sono stati identificati e accompagnati in caserma. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte di militari dell’arma della compagnia Roma Centro.