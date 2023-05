Malore in bici, muore ciclista

PORDENONE – È morto ieri sera, lunedì 22 maggio, Mirco Scian, il 57enne di San Quirino ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’uomo, intorno alle 23 di giovedì 18 maggio, stava viaggiando in sella alla sua bici, quando ha accusato un grave malore ed è caduto in un fossato.

L’uomo è stato trovato privo di sensi in via XX settembre a Roveredo in Piano da un motociclista, che non ci ha pensato un attimo e ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Chiamati i soccorsi, una volta arrivati sul luogo hanno continuato le manovre di rianimazione fino al trasporto in ospedale. L’uomo però non ce l’ha fatta ed è morto dopo quattro giorni di ricovero. www.gazzettino.it