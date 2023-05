Bonaccini: giovedì Ursula von der Leyen in Emilia Romagna

Roma, 23 mag. (askanews) – Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen visiterà la Regione giovedì, “quasi certamente”. “Abbiamo già inteso col governo di chiedere l’attivazione del fondo di solidarietà europea, nel 2012 ci arrivarono 700 milioni di euro, noi siamo convinti che altre centinaia di milioni di euro possano arrivare”, ha aggiunto Bonaccini.

“Cercheremo su Pnrr di capire quali spazi ci siano, non per cambiarlo, ma per usare al meglio le risorse disponibili”. Lo ha detto il presidente dell’EmiliaRomagna Stefano Bonaccini dopo l’incontro con il governo a Palazzo Chigi sui provvedimenti per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.E sul commissario straordinario che gestirà l’emergenza ha detto che “arriverà a breve, in qualche settimana”.

Italpress – “E’ chiaro che riguarda l’emergenza, poi noi avremo da stabilire tutto quello che sta alla voce ricostruzione”, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.