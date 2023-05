Udine, malore improvviso: morto professore di informatica di 48 anni

Era stato colpito da un malore circa dieci giorni fa, Marco Busolini, 48 anni, mentre si trovava a casa sua. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate ieri e l’uomo non ce l’ha fatta. Colleghi e studenti lo ricordano come una persona onesta e generosa. Apprezzato come insegnante per le competenze sempre aggiornate e per la disponibilità, sempre pronto alle innovazioni e alle sperimentazioni. Lascia la moglie Jennifer. Ancora non è stata comunicata la data per le esequie.

