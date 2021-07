Ordine dei medici Napoli: ‘comportamento criminale dei no vax’

“Dai dati della Regione risulta con evidenza che c’è una consistente fetta di popolazione che ritiene di non dover ricorrere al vaccino, una leggerezza che non possiamo permetterci. A questo si aggiunge il comportamento criminale dei no vax, perché è di vite umane che parliamo e sono vite umane che si perderanno se dovessimo ritrovarci ancora una volta nell’inferno dei contagi”. Lo denuncia Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, in una nota. Lo scrive www.quotidiano.net

L’Ordine di Napoli stigmatizza poi con forza le attività social, e non solo, “poste in essere da gruppi di ‘no vax’ e presunte associazioni che con la propria attività finiscono per allontanare i cittadini dalla vaccinazione”, avverte Zuccarelli.

Preoccupa la “fuga dai vaccini”

“Preoccupa l’aumento dei casi di variante Delta che si stia ormai registrando a Napoli e provincia” e nello stesso tempo “c’è una vera e propria fuga dai vaccini” – ha rimarcato Zuccarelli. I vaccini, ribadisce, sono “l’unica arma che possiamo usare per evitare di ritrovarci a ottobre nel pieno di una nuova ondata. L’Organizzazione mondiale della sanità e gli organi sanitari europei e italiani hanno confermato che la doppia dose di vaccino è efficace e può proteggerci dal rischio di una nuova ondata, ma nonostante gli sforzi messi in campo dalle Asl e il primato che la Campania ha avuto nelle somministrazioni, siamo ben lontani dall’immunità di gregge”.

