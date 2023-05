La moglie di Assange: incarcerato per avere detto la verità

ASSISI (PERUGIA), 20 MAG – “Chi imbroglia è in libertà, chi denuncia è in galera”: con questo messaggio si è aperto ad Assisi un incontro su “Guerra e informazione” per raccontare “la storia maledetta” di Julian Assange e quindi “difendere la libertà di pensiero e di parola e svelare i crimini e le bugie delle guerre”.

“Julian – ha detto la moglie Stella Moris, avvocata, con un video messaggio – è incarcerato perché ha detto la verità e le persone che lo hanno messo in prigione sono le stesse che hanno commesso i crimini che lui ha denunciato. Ci sono persone in tutto il mondo che si stanno mobilitando perché hanno capito che in ballo c’è qualcosa di più grande, la libertà e l’accesso alla verità. ANSA