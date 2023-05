Crosetto: ‘3.400 militari italiani sul fianco Est della Nato nel 2023’

“La Difesa continuerà la convinta partecipazione alle iniziative sul fianco est messe in atto dalla Nato: qui l’impegno è significativo e prevede per il 2023 un complessivo massimo in termini di personale di circa 3.400 unità, che in termini di assetti si traduce in circa 600 mezzi e materiali terrestri, cinque unità navali e circa trenta assetti aerei“.

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alle commissioni di Esteri e Difesa nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulle missioni. Per il 2023, ha spiegato, è previsto anche “il dislocamento nel Mar Baltico di un’unità navale con capacità di difesa aerea e missilistica, quale contributo al rafforzamento dello spazio aereo polacco e dell’area euro-atlantica”

